Eseguita l'autopsia sul neonato, 90 giorni per i risultati Avellino. Due ore è durata l'autopsia sul piccolo morto alla Malzoni

E’ durata due ore l’autopsia sul corpo del neonato morto alla clinica di Malzoni ad Avellino. il medico legale Carmen Sementa ha eseguito l’esame irripetibile ed effettuato una serie di prelievi macroscopici. Dopodiché ha consegnato la relazione al magistrato della Procura Irpina Antonella Salvatore che sta indagando sulla vicenda. Bisognerà attendere 90 giorni prima di conoscere i risultati.

Il piccolo gemellino è stato partorito il 31 dicembre scorso. Per la sorellina non ci sono state complicazioni, mentre lui è nato senza vita. Nel registro degli indagati sono iscritte 9 persone, medici e infermieri che rispondono del reato “omicidio colposo in concorso”. La salma è stata restituita ai familiari.