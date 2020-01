Tragedia in A16, auto contro tir: Sebastiano muore a 25 anni Il giovane è morto carbonizzato nella sua auto nello scontro avvenuto in autostrada

Si chiamava Sebastiano Guidone il 25enne morto carbonizzato questa mattina in un tragico incidente in A16. Agli agenti della Polstrada intervenuti subito sul posto sono servite ore per risalire all’identità del giovane di Terzigno, il cui cadavere è rimasto straziato dalle fiamme. Guidone sabato avrebbe compiuto 25 anni e stava tornando a casa dopo aver imboccato l’autostrada a Tufino a bordo della sua Peugeot 206.

Per causa da accertare si è scontrato con un autoarticolato adibito al trasporto di bevande. Violentissimo l’impatto. La vettura, guidata dal 25enne che viaggiava da solo, è andata a incastrarsi sotto il veicolo prendendo immediatamente fuoco. Complicati e rischiosi i soccorsi, coordinati dalla Polstrada Avellino Ovest guidata dal comandante Renato Alfano, dei vigili del fuoco arrivati da Nola, che hanno estratto il corpo carbonizzato del 25enne dal groviglio fumante di lamiere. Sono servite ore per mettere in sicurezza la zona e portare via i veicoli e si sono registrate code chilometriche in A16 in direzione Napoli fino alla tarda mattinata, con la necessaria chiusura del tratto Baiano-Tufino per consentire i soccorsi. Drammatiche le procedure di riconoscimento del cadavere, che hanno visto gli agenti contattare i familiari della vittima per poter accertare che alla guida della vettura ci fosse proprio il giovane di Terzigno.