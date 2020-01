Tenta il suicidio in carcere, detenuto ricoverato al Moscati Un 34enne ha provato a farla finita nel carcere di Bellizzi

Tenta il suicidio in carcere, detenuto trasportato in somma urgenza al Moscati E’ successo nell’istituto detentivo di Bellizzi Irpino. Oggi l’arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale Moscati del detenuto, un 34enne di origini algerine. L’uomo aveva ingerito sapone e detergente nel disperato tentativo di farla finita. A prestargli soccorsi tempestivi al Moscati i medici del pronto soccorso che hanno provveduto a sottoporlo ad esami, cure, per poi stabilizzarlo. Nelle prossime ore si avrà un quadro clinico più chiaro delle sue condizioni.