Tragedia ad Avellino, colto da malore muore 55enne Il dramma in uno studio privato di via Tagliamento

Dramma nel pomeriggio ad Avellino. In uno studio privato, ubicato nel centro del capoluogo irpino, un uomo è morto improvvisamente, colto da un malore fulminante. E' accaduto intorno alle ore 16 di oggi, giovedì 9 gennaio, in via Tagliamento.

Le persone presenti hanno subito chiamato i soccorsi. A nulla è servito l'arrivo dei sanitari del pronto intervento del 118. Per i medici e gli infermieri l'ingrato compito di constatare il decesso del 55enne. Drammatiche le scene del soccorso per i presenti, che hanno assistito impietriti alle manovre salvavita dei sanitari, che si sono rivelate inutili. L'uomo era già morto. Da accertare la natura del malore, forse un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo. Sconcerto in città per il dramma. E' servito l'intervento dei vigili urbani per disciplinare il traffico nella centralissima arteria del capoluogo, in cui sono arrivati due i mezzi di soccorso, a sirene spiegate, del 118 per prestare soccorso. I caschi bianchi hanno favorito il deflusso delle auto.