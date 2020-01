Castel del Lago, svaligiate sette case, caccia a un'audi nera Nel Medio Calore è di nuovo allerta per i furti.

Serata assai movimentata nel piccolo borgo di Castel del Lago finito nel mirino di una banda di malviventi che nel giro di qualche ora ha assaltato ben sette abitazioni private.

Proprietari sorpresi dai delinquenti a ora di cena. Tanto spavento per chi dopo aver sentito rumori molesti si è accorto di avere visite indesiderate. Nella villa di una stimata professionista i malviventi sono riusciti a introdursi mentre la legittima proprietaria era in garage a sbrigare dei servizi. Udendo dei passi sinistri al primo piano della villa la donna si è prontamente recata all'ingresso. Ha provato ad aprire il portone principale, ma i ladri lo avevano chiuso dall'interno per poter agire indisturbati. Solo all'arrivo della padrona di casa sono stati costretti a fuggire con il bottino da una finestra. Qualche testimone sostiene di aver visto un'Audi nera aggirarsi per le vie del paese. Qualcun'altro invece ha sostenuto di aver visto alcuni individui, sospetti, camminare a piedi attraverso i campi quando era già buio.

La famigerata berlina scura con la targa coperta che sta seminando il panico in diversi centri abitati al confine con la provincia sannita con a bordo ladri specializzati in questo genere di incursioni domestiche avrebbe colpito ancora.

Nel frattempo però chi ha agito lo ha fatto a piedi per evitare possibili inseguimenti prima di raggiungere l'auto appostata in una strada secondaria. In una villetta, alla periferia del paese, è scattato l'allarme e così il vicinato è stato allertato anche dalle grida della proprietaria dell'ennesima abitazione visitata dai topi d'appartamento che in una manciata di minuti hanno tenuto in scacco un'intera comunità. Gente in strada per scongiurare altri raid.

Sono stati poi avvisati i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, competente per territorio. I militari dell'Arma hanno effettuato i sopralluoghi del caso nelle villette finite nel mirino di una banda di sfrontati che si muove con destrezza senza lasciare traccia se non quella del passaggio furtivo negli appartamenti messi a soqquadro per asportare utensili e oggetti preziosi. Nel Medio Calore è di nuovo allerta per i furti.