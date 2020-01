Perdita di gas da un gruppo di riduzione in una cabina Non c'è pace per gli abitanti di corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino

Perdita di gas da un gruppo di riduzione all'interno di una cabina. A lanciare l'allarme sono stati alcuni operai forestali che stavano eseguendo lavori nella zona. E' successo ad Ariano Irpino in località Brecceto e per una strana coincidenza ancora una volta a ridosso di corso Vittorio Emanuele, dove solo due giorni fa si è verificato uno sbalzo di corrente, con danni ingenti in alcune abitazioni. Sul posto stamane i tecnici incaricati per la riparazione del guasto. I gruppi di riduzione e misura gas metano in pratica, sono destinati alla decompressione e misura del gas naturale per alimentare le reti di distribuzione cittadine o direttamente le utenze industriali e artigianali. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi. La situazione è già tornata alla normalità.