Sedicenne scompare nel nulla. Scattano le ricerche in Irpinia La ragazza di Flumeri stamane non si e' presentata a scuola. E' giallo

Sono ore di apprensione in Irpinia per la scomparsa di una sedicenne. La ragazzina, alunna del liceo Parzanese di Ariano Irpino, stamane e' uscita di casa come ogni giorno per andare a scuola. Ma nel liceo la ragazza non sarebbe mai arrivata. Poi ore di buio. Nessuna traccia della sedicenne originaria di Flumeri. Il padre ha postato su facebook una richiesta di informazioni, con la foto della ragazza, a chiunque l'avesse vista e potesse fornire informazioni utili. Le forze dell'ordine stanno lavorando per rintracciare rapidamente la giovanissima.