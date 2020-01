Incendio ad Ariano, capannoni distrutti dalle fiamme Animali a rischio nella stalla ubicata nel fondo agricolo

Un grosso incendio e' divampato ad Ariano Irpino, in un fondo agricolo ubicato lungo la statale 90 bis. Ad andare in fiamme due grossi capannoni, con all' interno 500 balle di fieno biologico e due mezzi agricoli. Lingue altissime di fiamme si sono rapidamente innalzate tra le due strutture, minacciando una stalla con all' interno animali. Sul posto le gazzelle dei Carabinieri insieme al capitano Annalisa Pomidoro, il nucleo operativo e più squadre dei vigili del fuoco da Grottaminarda e Avellino. I caschi rossi sono entrati in azione rapidamente provvedendo a limitare, arginare il perimetro del fuoco e simultaneamente a liberare gli animali, minacciati dal rogo. La comunita' Arianese sta seguendo con apprensione l' evolversi degli interventi. E' servito l' arrivo di una squadra dei vigili del fuoco da Avellino per provvedere alle operazioni di spegnimento. I militari indagano sulle cause del vasto incendio nell'azienda agricola a Camporeale.