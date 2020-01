Incubo finito, la sedicenne è tornata a casa Nel cuore della notte la lieta notizia

La lieta notizia arriva nel cuore della notte, mentre tutti dormono. Incubo finito, la sedicenne è tornata a casa. La Valle Ufita può tirare un sospiro di sollievo e sarà questa sicuramente la più bella notizia al risveglio di ognuno, in questa domenica 12 gennaio 2020.

La ragazzina che dalle 8 di ieri mattina, aveva fatto perdere le sue tracce dal capolinea di piazza Mazzini ad Ariano Irpino, non presentandosi a scuola, al liceo Parzanese fino a far temere il peggio a causa del suo lungo silenzio, non avendo con sè neppure il telefonino cellulare è rientrata a casa. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

I genitori, che nella serata di ieri, avevano denunciato l'allontanamento ai carabinieri, hanno ringraziato tutti per la straordinaria solidarietà dimostrata. In campo oltre alle forze dell'ordine, volontari e amici.

Era stato il padre della ragazzina, disperato, a lanciare l'allarme su facebook sollecitando un aiuto urgente da parte di tutti. Ore di apprensione e paura e poi finalmente la svolta.