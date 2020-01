Incidente nella notte: ragazza in ospedale Il sinistro alla ore 2.30

Incidente nella notte, ragazza in ospedale. E' successo a Cervinara. Intorno alle 2.30, in via Roma, due autovetture di grossa cilindrata, una Mercedes Classe A e un’Audi, si sono scontrate violentemente.

Nell’impatto è rimasta ferita una ragazza, soccorsa dai sanitari del 118 e ricoverata in ospedale per le ferite riportate. Da un primo resoconto del suo quadro clinico dei medici pare che non rischi la vita.

Indagini in corso per risalire all’effettiva dinamica del sinistro.