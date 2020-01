Atripalda choc: rissa nella notte, scattano le denunce Tre i ragazzi identificati. Indagini ancora in corso per accertare ogni responsabilità

Notte movimentata nell'Hinterland avellinese, con i poliziotti della questura di Avellino ancora una volta alle prese con la movida violenta. Stavolta botte da orbi ad Atripalda. Tre le denune scattate per altrettanti ragazzi, rimasti coinvolti in una violenta rissa, avvenuta nel paese sulle rive del Sabato. La violenza si è scatenata nei pressi di un bar. Solo l'arrivo tempestivo degli agenti ha evitato il peggio. I due agenti che viaggiavano a bordo della volante hanno notato innalzarsi una folta nube. Attirati dallo strano fenomeno hanno provveduto ad avvicinarsi. Una volta avvicinatisi hanno visto tre persone picchiarsi selvaggiamente. Uno di loro aveva impiegato anche un estintore, di qui la densa coltre di fumo che era stata notata dagli agenti. Una volta arrivati i poliziotti hanno provveduto a separare i tre e lavorato per effettuare i rilievi, accertare la dinamica della rissa e l'identità e il numero delle persone coinvolte.

Denunciati un 48enne di Atripalda (AV), un 28enne di San Michele di Serino (AV) ed un 33enne di nazionalità straniera, responsabili, in concorso, di rissa. Dopo i primi accertamenti esperiti sul posto, dai quali era evidente lo stato di ebbrezza in cui versavano i tre, è stato accertato che la rissa è scaturita per futili motivi, presumibilmente per ragione ascrivibili a rapporti personali.