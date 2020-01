Assegni clonati: perquisizioni in alta Irpinia Indagini da parte dei carabinieri di Lioni e Torella dei Lombardi

I carabinieri della compagnie di Sant’Angelo dei Lombardi e Montella hanno svolto, nella mattinata odierna, una serie di perquisizioni, delegate dalla Procura avellinese, per la ricerca di assegni clonati.

L’attività condotta dai carabinieri delle stazioni di Lioni e Torella dei Lombardi, coadiuvati da unità del nucleo carabinieri cinofili di Sarno, ha portato alla denuncia di 10 persone per ricettazione in concorso e riciclaggio, e trae origine dall’approfondimento di varie denunce, sporte in più parti d’Italia, circa improvvisi ammanchi di cospicue somme di denaro da conti correnti di ignari cittadini, per un ammontare di circa 190.000 euro.

Le indagini svolte dai carabinieri hanno consentito di ricostruire il percorso del denaro, risalendo ai potenziali autori, tutti originari dell’alta Irpinia che, utilizzando carnet di assegni clonati, riuscivano fraudolentemente a porli all’incasso, prelevando parte del maltolto da sportelli Atm. Nel corso delle perquisizioni è stata sottoposta a sequestro varia documentazione ora al vaglio degli inquirenti.