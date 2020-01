Trasferisce il fucile da una casa all'altra: denunciato Avella, l'uomo non aveva comunicato il trasferimento ai carabinieri

I carabinieri della stazione di Avella hanno denunciato una persona del posto per non aver ottemperato all’obbligo di comunicare di trasferimento di un fucile in un luogo diverso da quello indicato in precedenza all’autorità di polizia. L'arma è stata sequestrata.