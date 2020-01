Sequestrate munizioni da guerra in un fabbricato abbandonato Erano dentro una cassetta di legno in un'intercapedine

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Greci sono intervenuti in un fabbricato comunale disabitato da anni, dove, nel corso di lavori di ristrutturazione, in un’intercapedine del tetto era stata rinvenuta una cassetta di legno contenente alcune centinaia di cartucce calibro 303. Il munizionamento, di fabbricazione inglese e risalente verosimilmente all’ultimo conflitto mondiale, è stato sottoposto a sequestro. Accertamenti in corso.