Malore in casa, corsa in ospedale: morto Decesso sospetto per un 63enne

Malore in casa, corsa disperata in ospedale e la morte. A nulla è valso ogni tentativo di rianimazione per salvare la vita di Gerardo Ciani, 63 anni, di contrada Viggiano ad Ariano Irpino.

Quando sono giunti i sanitari del 118, allertati dalla centrale operativa di Avellino, nel quartiere dei 78 alloggi era forse ormai già troppo tardi.

L'uomo è stato trasportatoal Frangipane e dopo aver baypassato la tenda triage è giunto direttamente nel punto Covid. Un percorso obbligatorio alla luce delle ultime disposizioni dopo la riapertura del pronto soccorso. E' sttao sottoposto rapidamente a manovre di rianiazione ma il suo cuore purtroppo non ha accennato minimamente a riprendersi..

La salma, che verrà sottoposta a tampone da coronavirus, è stata successivamente trasferita in obitorio in attesa della benedizione al cimitero in programma domani. Persona stimata, Gerardo, lavoratore onesto, dal carattere sempre allegro e simpatico con tutti, profondamente amante degli animali che ha sempre accudito con amore. Una domenica triste per il popoloso rione arianese del Piano di Zona a Cardito, dove l'uomo abitava con la sua famiglia.

Così lo ricorda Mirko Serluca: "Ciao Gerry ci mancherai ti ricorderò sempre con il sorriso e le risate che ci siamo fatti insieme."