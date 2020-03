Donna morsa da un cane finisce al pronto soccorso Intervento del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Stava portando il suo cagnolino a fare i bisogni, da via Guardia all'ingresso della Villa Comunale, quando, improvvisamente, si è imbattuta in un pastore tedesco, a spasso con il suo padrone. Le urla della donna, azzannata fortunatamente in maniera lieve, hanno subito attirato l'attenzione dei residenti lungo viale Tigli. Sul posto si è trovata una squadra del Gruppo Comunale di Protezione Civile. I volontari hanno soccorso la malcapitata e l'hanno accompagnata al pronto soccorso per essere medicata: nulla di grave, solo tanta paura. Non è il primo episodio simile, in questa zona.