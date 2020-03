Trasportava sul tir rottami ferrosi, 30enne denunciato Durante i controlli dei carabinieri di Mirabella Eclano

Reiterazione alla guida senza patente e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: sono questi i reati di cui dovrà rispondere un trentenne di origini romene, fermato dai Carabinieri a Grottaminarda mentre era alla guida di un autocarro carico di rifiuti ferrosi.

Il giovane straniero, residente a Eboli, stava effettuando il trasporto senza essere in possesso della patente di guida né di alcuna autorizzazione o iscrizione all’Albo Nazionale Gestore Rifiuti, necessaria per effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti di ogni genere. Sono in corso accertamenti per individuare il luogo dove sono stati prelevati i rottami ferrosi nonché i siti dove sarebbero stati poi smaltiti.