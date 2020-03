Ariano Irpino, bloccati mentre tentano di tornare in Svizzera I carabinieri li hanno fermati lungo la Statale 90 bis tra Avellino e Benevento

Hanno cercato di tornare in Svizzera dall'Irpinia, ma sono stati bloccati. I carabinieri, nel corso dei servizi di controllo, lungo la Strada Statale 90 bis, all'altezza di Buonalbergo, nel Beneventano, ai confini della provincia di Avellino, hanno bloccato un'auto con a bordo una coppia di emigranti residenti in Svizzera, provenienti dalla zona rossa di Ariano Irpino, il Comune blindato in quanto sospetto focolaio in Campania di coronavirus. A specifica richiesta dei militari dell'Arma, i due, muniti di autodichiarazione, hanno detto di voler ritornare in Svizzera per riprendere le loro attivita' lavorative. Invece sono stati denunciati sia per inosservanza delle disposizioni del Governo che della ordinanza regionale con le misure per Ariano e sono stati accompagnati al luogo di provenienza.