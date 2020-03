Coronavirus Avellino. Tolleranza zero del questore Terrazzi Decine di agenti in strada per limitare gli spostamenti inutili. Molte denunce

Tolleranza zero e mattinata di intensi controlli per gli agenti della polizia di Avellino. Il questore Maurizio Terrazzi ha messo in campo diverse pattuglie per dare un segnale forte alle ancora troppe persone che girano per strada.

Posti di blocco sono stati istituiti lungo le principali arterie di accesso alla città, in particolare alla rotonda tra viale Italia, l’ingresso della variante e Torrette di Mercogliano e, dall’altro lato di Avellino, nei pressi dello stadio Partenio.

Decine e decine le persone fermate e identificate. Il ritiro del permesso autocertificato, da parte degli agenti, consentirà, successivamente, controlli. sull’autenticità della dichiarazione, pena la denuncia e l’applicazione dell’ammenda.

In strada per questo piano di controllo straordinario voluto dal Governo non solo le Volanti del vice questore Elio Iannuzzi, ma anche la Mobile del dirigente Michele Salemme e la Digos diretta dal vice questore Francesco Cutolo, che in questo periodo sta coordinando anche l'organizzazione interna.

Tanti i trasgressori e i furbetti dell’autocertifiazione. Motivazioni più disparate “raccontate” da persone che si spostano dalle proprie abitazioni.