Irpinia fortemente colpita: 10 vittime e 108 contagiati Tra la scorsa notte e la giornata odierna tre persone affette dal virus sono decedute al Moscati

Sono dieci le vittime di Covid 19 in Irpinia. Tra la scorsa notte e la giornata odierna tre persone affette dal virus sono decedute all'Azienda Ospedaliera Moscati. Si tratta del sacerdote di Ariano Don Antonio Di stasio, 86anni, ricoverato dal 14 marzo presso l'Unità operativa di un 89enne di Flumeri ricoverato dal 15 marzo in medicina interna e di un 86 enne di Greci, ricoverato dal 6 marzo in medicina Interna. Tutti e tre erano pazienti pluripatologici.

Il totale dei contagiati alle 19,30 in Irpinia è di 108. Così divisi nei comuni della Provincia

Ariano Irpino 57

Avellino 7

Mercogliano 4

Mirabella Eclano 4

Chiusano San Domenico 2

Savignano Irpino 2

Bonito 3

Forino 1

Grottaminarda 2

Lauro 2

Venticano 3

Scampitella 1

Sant'Angelo dei Lombardi 2

San Michele di Serino 1

Villanova del Battista 2

Monteforte Irpino 2

Taurasi 1

San Martino V. Caudina 1

Montefredane 1

Vallesaccarda 1

Montecalvo 1

Solofra 2

Flumeri 3

Bagnoli Irpino 1