Covid, il report dei controlli: 179 denunce in 3 giorni Questura, Carabinieri e Finanza hanno fermato quasi 5mila persone dal 17 al 19 marzo

La Prefettura ha reso noto il report delle attività di controllo eseguite da Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza nelle giornate del 17,18 e 19 marzo. Complessivamente sono state controllate 4.644 persone. Di queste, in ottemperanza al D.P.C.M. del Governo Conte, sono state denunciate 168 persone. Per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni su identità o su qualità personali proprie e di altri sono state denunciate 10 persone. Per altri reati è stata denunciata una persona ed una è stata arrestata. Ma i controlli hanno riguardato anche gli esercizi commerciali. Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno controllato 2.959 esercizi commerciali. Solo il titolare di un esercizio commerciale è stato denunciato.