Covid-19, primo caso di positività all'ex Irisbus In allerta gli altri dipendenti

Primo caso di positività al COVID 19 di un dipendente di Industria Italiana Autobus dello stabilimento di Flumeri. Lo rende noto in un comunicato stampa la direzione aziendale dell'ex Irisbus. "In coordinamento con gli RRLLS - si legge nella nota - è stato attivato un confronto per assicurare un costante e continuo monitoraggio della situazione e delle misure di prevenzione e sicurezza in atto. L’obiettivo comune e condiviso è garantire la migliore tutela di tutti i lavoratori". Si tratta di un dipendente che mancava dal lavoro dallo scorso 10 marzo. Ora sono in allerta i suoi colleghi che hanno già avvisato i rispettivi medici di famiglia. Lo stabilimento, intanto, verrà sottoposto a sanificazione.