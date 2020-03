Da Avellino a Roma, denunciati nove cinesi Dopo l'ulteriore stretta del Governo sugli spostamenti

Anche le forze dell'ordine di Avellino serrano i controlli in città dopo l'ulteriore stretta del Governo che nell'ambito del nuovo D.P.C.M. varato in nottata dal Governo Conte vieta gli spostamenti da un Comune all'altro se non per comprovate ragioni di lavoro o motivi di necessità. Nel capoluogo irpino gli agenti guidati dal vicequestore Elio Iannuzzi hanno fermato oggi dieci cittadini cinesi a bordo di un furgone e che erano diretti a Roma. Nove di loro sono stati denunciati non avendo fornito una valida giustificazione al loro spostamento.