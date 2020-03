Covid-19: ancora una vittima irpina, la quinta ad Ariano Non si fermano i decessi in provincia di Avellino

Non ce l'ha fatta il 71enne di Ariano Irpino, residente in contrada Tranzano ricoverato al Moscati di Avellino dallo scorso 9 marzo. Il suo cuore ha cessato di battere. Si tratta di Fiore Senape, sposato e padre di tre figli, persona molto stimata, semplice, onesta e ben voluta da tutti per le sue spiccate doti umane. E' la quinta vittima di coronavirus del tricolle che va ad aggiungersi a Sergio Albenese, Elio Rico, Elda Castanozzi e don Antonio Di Stasio.

E' di oggi l'ultimo aggiornamento dal Moscati di Avellino dove si contano 119 ricoveri per Covid 19, 13 in terapia intensiva e uno in corso di verifica. 12 i decessi e 62 test positivi. Un paziente guarito.

Restano 8 intanto i casi positivi nell'area Covid del Frangipane. Ben 16 i sospetti. In totale i posti occupati sono 24 e gli altri 8 non possono essere utilizzati prima di conoscere l'esito del tampone. Dei ricoverati al momento circa il 30/40% sono pazienti provenienti da fuori provincia per lo più dal napoletano. In terapia intensiva ci sono 6 posti occupati su 7 tra cui anche l'ex assessore provinciale Francesco Lo Conte le cui condizioni restano stazionarie.