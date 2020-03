Covid-19, in Irpinia altri 10 contagiati 5 soltanto a Lacedonia

Avanza ancora il contagio in Irpinia. L’ASL di Avellino comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino su 10 persone, di cui:

- 5 nel Comune di Lacedonia,

- 2 nel Comune di Ariano Irpino,

- 1 nel Comune di Cervinara,

- 1 nel Comune di Solofra,

- 1 nel Comune di Mercogliano.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

Ad Ariano, principale focolaio, la conta dei positivi sale a 68 e oggi si è registrato il quinto decesso, un uomo di 71 anni, spirato al Moscati.

E' di oggi, intanto, l'ultimo aggiornamento dalla Città Ospedaliera di Avellino dove si contano 119 ricoveri per Covid-19, 13 sono in terapia intensiva e uno in corso di verifica. 12 i decessi. Un paziente guarito.