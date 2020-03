Carabinieri consegnano farmaci e plasma a domicilio Intervento di aiuto e soccorso dei militari

Nell’attuale situazione epidemica, le doverose attività di ordine e sicurezza pubblica svolte in Irpinia sono più che mai indirizzate anche agli interventi di aiuto e soccorso. Proprio in queste ore, a Cervinara i carabinieri della locale stazione hanno proceduto alla consegna di farmaci e materiale sanitario prelevato dall’Asl e destinati ad un anziano del posto sofferente di gravi patologie e con difficoltà di deambulazione.

I carabinieri della stazione di Castel Baronia hanno invece proceduto all’urgente consegna di una sacca di sangue prelevata dall’ospedale di Ariano Irpino, necessaria per una trasfusione a domicilio. E sempre nella Baronia, i carabinieri della stazione di Zungoli hanno recapitato delle vivande offerte da benefattori a persone bisognose, impossibilitate ad uscire di casa.

In questi giorni sono tantissime le telefonate che pervengono al 112 del comando Provinciale dei carabinieri di Avellino, per segnalare qualche situazione particolare, per un consiglio, per “sfogare” il disagio che stanno vivendo, ma anche di gratitudine.