Il virus non rallenta: altri 18 positivi in Irpinia E la comunità di Ariano conta un'altra vittima

In controtendenza con il dato nazionale, corre veloce il virus in Irpinia. L’ASL di Avellino comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino su 18 persone, di cui:

- 5 nel Comune di Ariano Irpino,

- 4 nel Comune di Mirabella Eclano,

- 4 nel Comune di Avellino,

- 1 nel Comune di Atripalda,

- 1 nel Comune di Bagnoli Irpino,

- 1 nel Comune di Fontanarosa,

- 1 nel Comune di Pratola Serra,

- 1 nel Comune di Solofra.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

Intanto è salito a sei l'elenco di arianesi deceduti a causa del coronavirus. Non ce l'ha fatta il 56enne di Rione Martiri, ricoverato all'ospedale Rummo di Benevento. Il docente, in servizio a Foggia e residente in via Villa Caracciolo, era risultato positivo l'8 marzo scorso insieme ad una donna di Savignano Irpino al tampone.