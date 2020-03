Emergenza Poste a Montoro, arrivano i carabinieri Montoro Democratica: "Assurdo ciò che avviene. Serve sollecitazione ferma e decisa

"Assurdo quello che avviene alle Poste di Piano a Montoro. Un solo ufficio aperto su tutto il territorio comunale con centralizzazione dei servizi ed in particolare per il pagamento delle pensioni" così in una nota il gruppo di Montoro Democratica "Sappiamo bene che la fascia sociale prevalente è quella che preleva il contante e quindi si accalcano davanti all'Ufficio dalle prime ore dell'alba. La privatizzazione non può mortificare i bisogni dell'utenza. Questa mattina si è reso necessario l'intervento di carabinieri e polizia municipale. Siamo in un'emergenza drammatica e si eliminano servizi importanti sul territorio. Abbiamo anche contattato il Comune, Sindaco e capogruppo e si è potuto verificare che era stata avanzata richiesta di apertura di un altro ufficio nella zona Nord del Comune e che erano state date rassicurazioni che a tanto Poste Italiane avrebbe provveduto nel giro di qualche giorno. Vogliamo pensare che le Poste rispettino l'impegno assunto nel giro di qualche giorno, e che sia ferma e decisa oltreché pressante la sollecitazione del Comune per aprire a Montoro Nord un altro Ufficio Postale. In ogni caso, garantiamo la presenza di personale di polizia e protezione civile per evitare assembramenti e garantire il necessario distanziamento sociale. Noi ci siamo sempre, in maniera costruttiva e positiva sui problemi avvertiti dalla Comunità" conclude la nota di Montoro Democratica.