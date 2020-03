Avellino. Doppia rapina agli autogrill della Napoli- Bari Sei persone con accento dell'est in azione armate di spranghe

Doppia rapina nella notte sull'Autostrada Napoli- Bari. Sei persone armate di spranghe hanno fatto irruzione nelle due stazioni di servizio, Irpinia sud e poi Hermes Irpinia, tra i caselli Avellino est ed ovest. Dopo aver sfasciato le casse hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l'incasso, gratta e vinci e stecche di sigarette per un totale di circa 10mila euro. I rapinatori, stando alla testimonianza dei dipendenti degli autogrill, avevano un marcato accento dell'est europa. I banditi hanno approfittato della quasi totale assenza di traffico sull'arteria autostradale per mettere a segno il doppio colpo.

Sul posto gli agenti della sottosezione Avellino Ovest della Polizia Stradale diretti dall'ispettore Bruno. Gli agenti hanno acquisito i video del circuito chiuso interno ed esterno alle stazioni di servizio per metterli a confronto con la dinamica di altre rapine messe a segno in questi giorni. Ricostruito un primo identikit dei rapinatori, le indagini continuano per individuarli prima che lascino il paese.