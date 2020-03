Accende la stufa e resta ustionato, 84enne grave al Cardarelli Stamane la centrale del 118 di Avellino ha coordinato i soccorsi in eliambulanza

E' stato trasferito al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli l'anziano di Zungoli rimasto ferito mentre provava ad accendere una stufa in casa. Il drammatico incidente si e' verificato stamane.

L'uomo, un 84enne, stava provando ad accendere la stufa in casa sua, quando improvvisamente una grossa fiammata di ritorno l'ha travolto. Tempestivo l'arrivo degli operatori del 118.

I sanitari hanno subito verificato la serietà delle ferite. Ustioni serissime e profonde hanno interessato un'ampia parte del corpo dell'anziano, imponendone il trasferimento in somma urgenza a Napoli. A coordinare i soccorsi e l'arrivo dell'eliambulanza gli operatori della centrale operativa del 118 di Avellino. L'elicottero e' atterrato nel campo sportivo del piccolo paese. I sanitari hanno provveduto al trasferimento del ferito al Cardarelli di Napoli. Attesa e preghiere in paese in attesa di avere notizie dell'anziano.