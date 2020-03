Covid-19: la Caserma illuminata dal Tricolore Iniziativa del Comando dei carabinieri che solidarizza con il popolo irpino

Anche ieri sera il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino illuminato dal Tricolore. Un suggestivo gioco di luci per dar vita al Tricolore che da qualche giorno illumina la Caserma "Litto". Un messaggio di speranza e incoraggiamento quello che l'Arma provinciale irpina ha voluto lanciare ai cittadini che in questo momento soffrono per l'epidemia del Covid-19 e a tutti gli operatori sanitari che la combattono quotidianamente.