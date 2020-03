Covid, nuovi contagi in Irpinia:12 tamponi positivi e 22 morti I risultati arrivati dal Moscati confermano nuovi casi

Non si arrestato i contagi da coronavirus in Irpinia. Altri 12 quelli comunicati dall'Azienda Sanitaria Locale. Sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’AORN “Moscati” di Avellino su 12 persone, di cui:

-4 nel Comune di Ariano Irpino,

-4 nel Comune di Grottaminarda,

-2 nel Comune di Vallesaccarda,

-1 nel Comune di Solofra,

-1 nel Comune di Trevico.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

Ora sono 225 (di cui le due conferme post mortem di poche ore fa) i casi totali. Ventidue i morti, tre le persone guarite. Ecco dove risiedono i nuovi contagiati:

Ariano Irpino 90 (10 morti)

Avellino 15

Bagnoli Irpino 2 (Uno risiede a Napoli)

Bonito 2 (uno risiede a Napoli) (1 morto)

Castel Baronia 1

Vallesaccarda 2

Cervinara 3

Cesinali 1

Chiusano di San Domenico 4

Flumeri 10 (2 morti)

Forino 4

Gesualdo 3 (1 morto)

Greci 1 (1 morto)

Grottaminarda 6

Lauro 2

Mercogliano 10

Mirabella Eclano 10 (1 morto) (risiede a Napoli)

Montecalvo Irpino 1

Monteforte Irpino 3

Montefredane 1

San Martino Valle Caudina 2

San Michele di Serino 1

Sant’Angelo dei Lombardi 1

Savignano Irpino 2

Scampitella 5

Solofra 10

Taurasi 1

Lacedonia 5

Atripalda 1

Mugnano del Cardinale 2 (1 morto)

Lapio 1

Vallesaccarda 1

Venticano 3 (2 morti)

Villanova del Battista 4 (2 morti)

Fontanarosa 1

Pratola Serra 1

Pietradefusi 1

Trevico 2 (1 morto)

Melito Irpino 1