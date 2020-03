Tre decessi nelle ultime ore al Minerva, due per Covid-19 Avviati i tamponi all'interno della struttura

Sono tre i pazienti del Centro Minerva deceduti nelle ultime ore. Due donne già risultate positive al tampone da coronavirus, un'altra anziana, nativa di Grottaminarda, ma con residenza a Frigento stroncata da un arresto cardiaco, prelevata stamane in obitorio. La donna è spirata nella notte tra sabato e domenica sembrerebbe per cause naturali considerata la sua veneranda età. Sul posto l'impresa di onoranze funebri Terrazzano insieme alla Polizia.

Nella giornata di oggi verrà effettuato il tampone naso-faringeo a carico di degenti e operatori considerati a rischio contagio. I test a cura dell'istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno, diretto da Antonio Limone sono già cominciati nella mattinata. Si tanno adottando tutte le misure di prevenzione necessarie per uscire al più presto da questa situazione di emergenza.

Intanto il Commissario Prefettizio del Comune di Ariano Irpino Silvana D'Agostino rinnova un forte appello a tutti: "Coloro che hanno frequentato il Centro Minerva hanno l'obbligo di comunicarlo immediatamente al proprio medico curante e al Comune di Ariano Irpino”.