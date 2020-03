Montemiletto, autocarro in fiamme sull'autostrada A16 Due le squadre dei vigili sul posto. Il tir trasportava coperchi per bottiglie

Paura sull’autostrada A16, direzione Bari, nel territorio di Montemiletto. Un autocarro diretto in Puglia ha preso improvvisamente fuoco. Il grosso tir trasportava coperchi per barattoli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Avellino che hanno spento le fiamme riuscendo a salvare parte del carico. La strada è stata interdetta al traffico per alcune ore. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della strada, tutto è tornato alla normalità.