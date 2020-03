Minerva ai raggi x, 87 tamponi, ma in serata un nuovo decesso Quattro morti nelle ultime ore di cui 2 positivi al Covid accertati

Un nuovo decesso al Minerva, quattro nelle ultime ore di cui due donne risultate positive al coronavirus, una terza di Frigento deceduta per arresto cardiaco nella notte tra sabato e domenica e in serata sempre una donna per cause tutte da accertare residente a Scampitella.

87 i tamponi effettuati tra degenti e operatori sanitari all’interno della struttura. In campo è sceso l’istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno diretto da Antonio Limone. Test eseguiti nel corso della giornata dal personale specializzato e già in lavorazione nei laboratori di Portici dopo le procedure di identificazione.

Un provvedimento resosi necessario alla luce degli ultimi tre decessi avvenuti nel giro di poche ore, di cui due riconducibili al coronavirus, dopo il risultato positivo su due anziane, diramato dal Moscati di Avellino nella serata di ieri. Il terzo decesso, sempre una donna, in età molto avanzata, per cause naturali, nativa di Grottaminarda ma residente a Frigento, non sarebbe al momento da attribuire al Covid-19.

Un’emergenza sanitaria scoppiata all’interno della rinomata struttura di contrada Serra e che si spera possa essere contenuta. Un dramma che ha colpito la storica struttura sanitaria del tricolle e che ha fatto registrare la piena e massima collaborazione da parte degli amministratori del Centro, nelle varie attività di ricostruzione della vicenda in continuo contatto con la Polizia, Comune e Asl. Si spera che i risultati dei tamponi attesi nelle prossime possano restituire un quadro meno allarmante.

Intanto il Commissario Prefettizio del Comune di Ariano Irpino Silvana D'Agostino che stamane ha riunito nuovamente il Coc a Palazzo di Città rinnova ancora un forte appello a tutti coloro che hanno frequentato il Centro Minerva a comunicarlo immediatamente al proprio medico curante e al Comune di Ariano Irpino. Decine di ordinanze di quarantena sono state già notificate nel corso della giornata dalla Polizia Municipale.