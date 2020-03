Centro Minerva: 26 positivi al Covid-19 Le analisi effettuate nei laboratori dell’istituto zooprofilattico di Portici

Degli 88 tamponi effettuati, 26 risultano positivi al coronavirus, mentre altri due sono dubbi. E' quanto è venuto fuori dalle analisi effettuate nei laboratori di Portici da parte dell’istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno diretto da Antonio Limone.

I tamponi sono stati eseguiti sugli anziani ospitati nella struttura e operatori. E’ un triste dato per Ariano. A questo si aggiungono gli ultimi 4 decessi di cui 2 accertati per coronavirus. Gli altri due di Frigento e Scampitella sono da accertare. In campo una task force ora per affrontare questa delicatissima emergenza. Un momento difficile per la stessa struttura di via Serra e gestito con grande senso di responsabilità e collaborazione dagli amministratori in continuo contatto diretto con la Polizia diretta dal vice questore Maria Felicia Salerno, il commissario prefettizio Silvana D'Agostino e l'Asl diretta da Maria Morgante.

E stamane un nuovo decesso al Frangipane nel raparto Covid. Si tratta di un uomo di 89 anni residente ne Rione San Pietro. Una zona purtroppo focolaio dove si sono registrati altri due decessi. Attualmente sono ricoverati nella struttura di via Maddalena 30 pazienti in Area Covid e 5 in Terapia Intensiva. Di questi ne risultano positivi 22 (5 in Terapia Intensiva e 17 in Area Covid). 8 sono invece i pazienti sospetti. 5 sono risultati negativi.

Le forze dell’ordine intanto hanno voluto abbracciare simbolicamente l’ospedale, tutto il personale della struttura e il 118 con un serpentone di mezzi a sirene spiegate intorno al Frangipane. E poi in Piazza Plebiscito dove è stato osservato un minuto di raccoglimento.