Il peso della neve fa cadere alberi e rami: al lavoro i vigili L'intervento dei caschi rossi ad Avellino e Altavilla Irpina

Grande lavoro dei vigili del fuoco dopo la nevicata di questa notte. Dalle prime ore della giornata, i cachi bianchi di Avellino hanno effettuato diversi interventi che hanno riguardato alberi e rami pericolanti, in alcuni casi caduti anche sulla sede stradale. Due gli interventi effettuati ad Altavilla Irpina, uno sulla Statale 88, e uno in contrada Ponte Dei Santi. Ad Avellino, inoltre, sono stati rimossi dei rami in via San Tommaso, e in contrada Pignatelli. Altro intervento per un albero caduto, è stato svolto a San Potito Ultra, in contrada Tirone. Tranne questi interventi, al momento non si segnalano particolari criticità, neanche in Alta Irpinia.