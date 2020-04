Covid 19, morto 66 enne di Ariano. E' la 26esima vittima Soltanto nella città del Tricolle si contano ad oggi undici decessi

Un altro morto da coronavirus in provincia di Avellino. E' deceduto oggi un 66 enne di Ariano irpino, affetto da Covid 19, ricoverato dal 17 marzo scorso all'ospedale Moscati di Avellino nell'unità di anestesia e rianimazione.

L'uomo risiedeva in località Serra, accanto al Centro Minerva dove ieri è stata riscontrata la positività ai test di 25 persone tra anziani e personale operante all'interno. Pazienti attualmente in corso di trasferimento al Frangipane. Nei giorni scorsi, suo figlio in quarantena nella sua abitazione aveva chiesto disperatamente aiuto per l'anziano nonno, visitato poi da un medico generoso.

Allo stato si contano 26 vittime in Irpinia, 264 i contagiati e cinque le persone guarite. Ad Ariano Irpino in particolare sono 107 le persone positive. Undici le vittime che soltanto la città del Tricolle piange dall'inizio dell'emergenza sanitaria.