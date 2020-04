Minerva: Un morto e una donna trasferita in ospedale L'uomo un 80enne di Ariano era però risultato negativo al tampone

Un anziano deceduto e una donna trasferita d'urgenza in ospedale al Frangipane. Ancora una giornata movimentata al Centro Minerva di Ariano Irpino. E' quanto accaduto pochi minuti fa, in contemporanea alla notizia tristissima relativa alla scomparsa di Franco Lo Conte. Il decesso riguarda però un 80enne di Ariano Irpino risultato negativo al tampone, stroncato da un arresto cardiaco. Anziani che in questo triste momento nonostante le cure amorevoli del personale, muoiono purtroppo anche di solitudine non potendo avere un contatto con i propri familiari. La donna invece con sintomi da Covid-19 è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118.