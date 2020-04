Violenta lite tra fratelli a Flumeri: uno finisce in ospedale Serata rocambolesca in Valle Ufita, spunta un coltello e si sfiora la tragedia

Urla e momenti di terrore in paese, a pochi passi dalla chiesa Madre. Una serata che solo per un soffio non è finita in tragedia. E' successo a Flumeri, dove al culmine di una violenta lite tra fratelli, uno dei due colpito con un coltello è finito in ospedale. Fortunatamente le lesioni non sono gravi. Figli di famiglia perbene, molto conosciuta e stimata in paese, avrebbero avuto una discussione molto acceso, al rientro a casa di uno dei due. In pochi minuti la situazione è degenerata fino a diventare incontrollabile. Il presunto aggressore dopo aver accoltellato il fratello si è allontanato, ma è stato poi raggiunto dai carabinieri. Sul posto insieme ai militari della locale stazione e ai colleghi del nucleo radiomobile di Ariano Irpino, il capitano Annalisa Pomidoro. Indagini in corso da parte dei militari dell'arma per ricostruire l'accaduto.