Muore ancora un anziano paziente del Minerva Otto decessi negli ultimi giorni di cui 5 positivi al Covid-19

E' di Fontanarosa l'anziano deceduto per Covid-19 in ospedale ad Avellino. L'85enne era giunto nei giorni scorsi in gravi condizioni dopo essere stato prelevato dai sanitari del 118 all'interno del Centro Minerva. E' il tezo decesso nelle ultime ore. Le ultime vittime erano state un paziente di 83 anni del tricolle, risultato però negativo al tampone venuto a mancare all'interno della struttura di località Serra. Stessa sorte per un altro anziano, originario di Sturno, morto, nel reparto Covid del Frangipane. Otto negli ultimi giorni i decessi di cui cinque positivi al coronavirus.