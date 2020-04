Arresto convalidato in collegamento telematico ad Ariano Accoltellamento a Flumeri

Il Gip del Tribunale di Benevento ha convalidato l'arresto del 40enne, ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate commesso giovedì scorso a Flumeri.

Nei suoi confronti è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento alla famiglia d'origine. A causa dell'emergenza sanitaria in atto, l'uomo (già sottoposto agli arresti domiciliari) si è portato alla Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino per il rito di convalida, eseguito in collegamento telematico con l'autorità Giudiziaria sannita.

Una violenta lite familiare scoppiata per futili motivi, nel corso della quale il fratello maggiore ha accoltellato quello minore. Quest’ultimo per le ferite riportate era stato trasportato dal 118 all’ospedale di Ariano Irpino e giudicato guaribile con 30 giorni di prognosi dopo essere stato sottoposto a due interventi chirurgici.

Il 40enne, era stato rintracciato dai militari nella sua abitazione in evidente stato di ebbrezza. Luogo in cui era stato ritrovato anche il grosso coltello utilizzato per aggredire il fratello.