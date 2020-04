Eroina e cocaina nel pacchetto di sigarette: denunciato 40enne I fatti si sono verificati a Paternopoli. Nei guai un uomo di Bisaccia

I carabinieri della stazione di Paternopoli hanno denunciato un 40enne di Bisaccia, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati nella nottata di sabato, a Paternopoli: la pattuglia era impegnata in un servizio predisposto principalmente per verificare l’attuazione del decreto del Governo in materia del contenimento della diffusione del Coronavirus quando non è passata inosservata un’auto guidata da un uomo del posto. I militari l'hanno bloccata e, doppo una perquisizione, hanno rinvenuto nel vano portaoggetti dell’auto un pacchetto di filtrini per confezionare sigarette, con all’interno 3 dosi di cocaina e 4 di eroina.