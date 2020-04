Choc a Salza Irpina, sorelle Marra ritrovate morte in casa Indagini in corso

Poco fa, in un’abitazione di Salza Irpina, in via Provinciale, a pochi metri dal centro cittadino, sono state trovate cadavere una 53enne e la sorella 57enne. Lucia e Cecilia Marra. Una delle due, Cecilia, era professoressa di musica. L'altra, Lucia, soffriva da tempo di problemi neurologici ed era in cura grazie all'aiuto di centri specializzati. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno notato porte e finestre spalancate. I soccorritori una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso di entrambe. Sul posto i carabinieri della compagnia di Avellino, che, allo stato, escludono morti violente.

Gli investigatori sono in attesa dell'arrivo del medico legale, dottoressa Carmen Semenza, per avere un quadro più preciso dell'accaduto. Non è escluso che possa essersi trattato di un doppio suicidio. Ma siamo nel campo delle ipotesi.

In aggiornamento