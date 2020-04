Nuovo decesso al Frangipane, non ce l'ha fatta una 76enne La donna originaria di Melito Irpino aveva contratto il virus in una casa di riposo a Flumeri

Un nuovo decesso all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Non ce l'ha fatta un'anziana di 76 anni, sposata e madre di due figli di Melito Irpino. La donna era ricoverata nel reparto di medicina Covid della struttura di via Maddalena.

Attualmente risultano ricoverati ad Ariano due pazienti positivi in terapia Intensiva, 46 in medicina Covid di cui 45 positivi, 1 negativo.

I contagi da due giorni restano stabili, mentre proseguono test rapidi e interventi a domicilio. Una situazione che lascia ben sperare, frutto di un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Ma per un bilancio complessivo e più attendibile bisognerà ancora attendere. C’è apprensione per molti anziani, alcuni dei quali ricoverati in ospedale. Restano loro purtroppo i soggetti più a rischio. Ed è proprio agli anziani e ai loro sacrifici che in questo giovedì santo, il Vescovo Sergio Melillo ha voluto rivolgere un pensiero particolare."Sono un grande patrimonio per la società, una ricchezza per tutti noi, non dimentichiamo mai i loro sacrifici e le loro fatiche umane."