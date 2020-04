Covid 19, muore 68enne di Ospedaletto d'Alpinolo Il secondo decesso di oggi, l'uomo era ricoverato al Moscati. Salgono a 42 le vittime in Irpinia

E' deceduto poco fa, all'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 68enne di ospedaletto d'Alpinolo risultato positivo al Coronavirus. L'uomo era ricoverato dal 3 aprile scorso nell'Unità Operativa di medicina d'Urgenza, dopo cinque giorni però le sue condizioni si sono aggravate al punto da richiedere l'intubazione e il trasferimento presso l'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dove purtroppo è morto questa mattina.

Ospedaletto d'Alpinolo piange la scomparsa del suo concittadino, ex dipendente della Comunità Montana, finora unico positivo al coronavirus registrato nel comune del Partenio.

Quello di Ospedaletto è il secondo decesso per covi 19 che si registra oggi in Irpinia. Poco fa la notizia della morte di un 77enne di melito irpino. Salgono dunque a 42 le vittime in Irpinia