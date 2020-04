Montagna in fiamme tra Forino e Bracigliano: si indaga Sul posto la protezione civile e i vigili del fuoco

Dopo l'incendio di ieri nei boschi del Terminio, oggi un altro rogo è divampato nelle montagne tra Forino e Bracigliano. Il fuoco ha aggredito in pochi minuti diversi ettari di bosco, manando in fumo alti arbusti. Sul posto la squadra della protezione civile e i vigili del fuoco che con diverse squadre stanno cercando di contenere il fuoco. I danni sono ingenti e anche in questo caso si pensa alla mano dell'uomo. Si indaga infatti sulle cause dolose dell'incendio.