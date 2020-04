La polizia compie 168 anni. Cerimonia ai tempi del Covid-19 Ad Avellino l'evento riservato al personale interno alla presenza del prefetto Paola Spena

Compie 168 anni la Polizia di Stato. Così come in tutti i capoluoghi di provincia, anche ad Avellino si è svolta la celebrazione dell’evento. Una cerimonia che avrebbe dovuto svolgersi, come di consuetudine, in un’atmosfera diversa, ma non è stato possibile a causa dell'emergenza saniatria che sta vivendo il nostro Paese.

Le donne e gli uomini della polizia proprio in questo momento storico sono in prima linea per controbuire a preservare, quello che è il bene più prezioso: la salute e l’incolumità dei cittadini. Alle 10,00 il questore di Avellino Maurizio Terrazzi ha accolto il prefetto di Avellino Paola Spena per celebrare l’evento, unicamente in forma simbolica, con la sola deposizione di una corona in memoria dei caduti, che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della collettività. Un momento di forte riflessione, accompagnato dall’esecuzione del Silenzio, come segno tangibile di appartenenza all’Istituzione che, mai come in questo momento, si riconosce nel motto che ha fatto proprio: esserci sempre.