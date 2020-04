Ancora incendi: bruciano i boschi a Serino e Forino Necessario l'intervento di tre mezzi per arginare i roghi

L'emergenza Coronavirus non ferma l'escalation di incendi in Irpinia, complici anche le temperature in netto rialzo. Dopo Serino, è toccato a Forino, lungo la strada statale per Bracigliano. Il grande lavoro degli operatori del Genio Civile per domare le fiamme sta proseguendo dalla giornata di ieri. A Serino si è reso necessario l'intervento di due Canadair mentre per spegnere le fiamme a Forino è arrivato un elicottero. A seguire in prima persona le operazioni di spegnimento la dottoressa Claudia Campobasso, dirigente regionale della Protezione Civile.