Venerdì santo di dolore: ancora due morti per Covid-19 Nulla da fare al Frangipane per un 74enne e un 82enne

Venerdì santo di dolore, segnato da due decessi all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Non ce l'ha fatta un 74 residente a Milano, domiciliato nel rione Cardito ad Ariano Irpino e originario di Casalbore ricoverato in condizioni gravissime nel reparto Covid e un 82enne di località Cariello. Quest'ultimo dopo una settimana di cure in pronto soccorso era stato trasferito in rianimazione, dove purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il maledetto virus.

Un virus spietato, virulento che sta portando via moltissime persone anziane, nell'arianese attaccate in maniera violenta da questa micidiale epidemia.

E' una scena straziante quella che a cui stanno assistendo gli stessi operatori sanitari, medici ed infermieri all'interno del reparto Covid alle prese con molti pazianti anziani in condizioni davvero critiche. E alla fine impotenti, di fronte alla morte che avanza e in molto dei casi purtroppo senza scampo.